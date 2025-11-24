Oltre 5mila persone rendono omaggio a Ornella Vanoni | funerali a Milano tra musica artisti e politici
Milano ha celebrato oggi i funerali di Ornella Vanoni, morta venerdì all’età di 91 anni: oltre 5mila persone hanno affollato la chiesa di San Marco a Brera e la camera ardente al Piccolo Teatro Grassi per rendere l’ultimo saluto alla cantante e icona della musica italiana. La chiesa gremita accoglie amici e istituzioni. La chiesa di San Marco a Milano ha ospitato una cerimonia intensa e partecipata, con le prime file riservate ai familiari e agli amici più stretti. Presenti Dori Ghezzi, Roberto Vecchioni, Mario Lavezzi, Gianna Nannini e Iva Zanicchi. Tra le personalità istituzionali erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il questore di Milano Bruno Megale e il prefetto Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"ERA UN BRAVO RAGAZZO" Nel 2024 in Regione 35 vittime e oltre 5mila feriti tra i 18 e i 29 anni. Irene Priolo: “Libertà significa responsabilità, soprattutto alla guida”. - facebook.com Vai su Facebook
Milano rende omaggio a Ornella Vanoni: oltre 5mila persone al Piccolo Teatro e oggi l’ultimo saluto nella chiesa di San Marco a Brera mitomorrow.it/online/primo-p… #ornella #vanoni #funerali Vai su X
Colletta alimentare, aumentano i marchigiani indigenti. Oltre 43mila - Sabato 15 novembre torna la Colletta Alimentare in più di 400 supermercati marchigiani con 5mila volontari pronti a raccogliere donazioni per chi è in difficoltà ... Lo riporta lanuovariviera.it
A Cuneo oltre 5mila persone partecipano al corteo per Gaza - Sono più di cinquemila, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo indetto dal coordinamento Cuneo per Gaza, in occasione dello sciopero generale che si sta svolgendo in tutta Italia. Da ansa.it
A Tarquinia oltre 5mila persone per la serata di Halloween - Oltre 5mila persone hanno preso parte alle iniziative organizzate nel centro storico di Tarquinia in occasione di Halloween 2025, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto animato ... Riporta ilmessaggero.it