Oltre 5mila persone rendono omaggio a Ornella Vanoni | funerali a Milano tra musica artisti e istituzioni

Milano ha celebrato oggi i funerali di Ornella Vanoni, morta venerdì all’età di 91 anni: oltre 5mila persone hanno affollato la chiesa di San Marco a Brera e la camera ardente al Piccolo Teatro Grassi per rendere l’ultimo saluto alla cantante e icona della musica italiana. La chiesa gremita accoglie amici e istituzioni. La chiesa di San Marco a Milano ha ospitato una cerimonia intensa e partecipata, con le prime file riservate ai familiari e agli amici più stretti. Presenti Dori Ghezzi, Roberto Vecchioni, Mario Lavezzi, Gianna Nannini e Iva Zanicchi. Tra le personalità istituzionali erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il questore di Milano Bruno Megale e il prefetto Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

