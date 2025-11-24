Oltre 130 chili di botti illegali sequestrati in una ditta di Givoletto stoccati vicino a una cisterna di gasolio
A fine novembre 2025 la polizia di Stato ha sequestrato, in un'azienda della zona industriale di Givoletto, oltre 130 chili di botti illegali illegalmente detenuti e denunciato un italiano di 39 anni, tra i titolari dell'attività, per commercio abusivo di materie esplodenti. I prodotti vietati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il pregiudicato trovato con oltre 34 chili di cocaina e un arsenale di armi da guerra in casa Leggi l'approfondimento di Dossier https://cityne.ws/NfYfB - facebook.com Vai su Facebook
In auto con i figli minorenni e oltre 7 chili di droga rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X
Botti Capodanno: sequestro di oltre 130 kg di fuochi pirotecnici nel Torinese - La polizia ha sequestrato nel territorio di Givoletto, nel Torinese, oltre 130 chili di artifici pirotecnic i illegalmente detenuti e denunciato un cittadino italiano di 39 anni per commercio abusivo ... Secondo torino.repubblica.it
Scoperti oltre 130 kg di fuochi illegali: maxi-sequestro della Polizia di Stato - Il materiale era conservato vicino a una cisterna di gasolio: un trentanovenne denunciato per commercio abusivo di esplosivi ... Riporta giornalelavoce.it
Capodanno, sequestrati 100 chili di botti: indagato giovane perito chimico / VIDEO - La Polizia di Stato ha sequestrato, a Milano, oltre 100 chili di fuochi d'artificio irregolari. Lo riporta ilgiorno.it