Oltre 130 chili di botti illegali sequestrati in una ditta di Givoletto stoccati vicino a una cisterna di gasolio

Torinotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine novembre 2025 la polizia di Stato ha sequestrato, in un'azienda della zona industriale di Givoletto, oltre 130 chili di botti illegali illegalmente detenuti e denunciato un italiano di 39 anni, tra i titolari dell'attività, per commercio abusivo di materie esplodenti. I prodotti vietati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

