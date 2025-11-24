Olio novello e tartufo il pranzo all' azienda agricola Cà Lunga di Cinto Euganeo

La stagione ci regala i suoi frutti più preziosi, e noi siamo pronti a celebrarli!Vi invitiamo a un'esperienza di gusto indimenticabile, immersi nel calore della nostra cantina, per onorare l'Olio Novello appena franto e il suo compagno d'eccellenza, il Tartufo.Ospite della giornata sarà l'Associazione Tartufai Italiani (ATI) che darà dimostrazione di come si cerca il tartufo con il cane e racconterà i segreti di questo prezioso tesoro.

