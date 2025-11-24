È finita la storia tra Ettore Messina e l’ Olimpia Milano. L’allenatore, che sedeva sulla panchina biancorossa dal 2019, ha rassegnato le dimissioni dopo il k.o. in campionato a Trieste. La squadra – come anticipato da La Gazzetta dello Sport – verrà guidata dal suo vice, Peppe Poeta, ex giocatore e già allenatore di Brescia che in estate era tornato a Milano con la prospettiva di succedere a Messina nella prossima stagione. Il tecnico, 66 anni, rimarrà nel club come consulente personale del presidente Leo Dell’Orco. L’inizio di stagione per l’Olimpia Milano era stato piuttosto tribolato e nell’ultima settimana era state ben tre le sconfitte tra Serie A ed Eurolega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpia Milano, Messina si dimette: la squadra sarà allenata da Poeta