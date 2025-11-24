Ogier alza l’asticella | Evans è avvisato

Sebastien Ogier alza la temperatura e mette Evans sotto pressione nella volata finale mondiale, nonostante la stagione fosse iniziata con ben altre ambizioni. Nel momento più delicato della stagione, quando ogni dettaglio può trasformarsi nel tassello decisivo verso un titolo iridato, Sebastien Ogier sceglie la via dell’attacco psicologico. Il fuoriclasse francese, già otto volte campione . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

