Nuovo rollercoaster a Leolandia | arriva Reversum - Il video

Ecodibergamo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di scavi e opere preliminari nascoste da un grande cantiere, è stato finalmente posato il primo tratto dei binari di Reversum, sciogliendo così la riserva sulla nuova attrazione che vedrà la luce a Leolandia nella primavera 2026: il più grande rollercoaster nella storia del parco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

nuovo rollercoaster a leolandia arriva reversum il video

© Ecodibergamo.it - Nuovo rollercoaster a Leolandia: arriva Reversum - Il video

Altre letture consigliate

Nuovo rollercoaster a Leolandia: arriva Reversum - Il video - Dopo mesi di scavi e opere nascoste da un grande cantiere, è stato finalmente posato il primo tratto dei binari di Reversum. Come scrive ecodibergamo.it

nuovo rollercoaster leolandia arrivaUna nuova giostra (ancora top secret) arriva nel grande parco divertimenti vicino a Milano - Reversum, il più grande rollercoaster della storia del parco arriverà nel 2026. Scrive milanotoday.it

nuovo rollercoaster leolandia arrivaLeolandia diventa grande: arrivano le montagne russe, ecco i primi binari posati - Piando d'investimenti da 15 milioni di euro per il parco a tema di Capriate San Gervasio, che nel 2026 festeggia i 55 anni d'età. Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Rollercoaster Leolandia Arriva