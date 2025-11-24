Nuovo rollercoaster a Leolandia | arriva Reversum - Il video
Dopo mesi di scavi e opere preliminari nascoste da un grande cantiere, è stato finalmente posato il primo tratto dei binari di Reversum, sciogliendo così la riserva sulla nuova attrazione che vedrà la luce a Leolandia nella primavera 2026: il più grande rollercoaster nella storia del parco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
