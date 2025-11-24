Nuovi cartelli stradali con il bordo verde | cosa sono e cosa succede ora

Sulle principali arterie europee stanno iniziando a comparire curiosi cartelli rotondi con bordo verde, elementi di segnaletica che negli ultimi mesi hanno attirato l'attenzione di automobilisti e amministrazioni locali. La loro forma richiama quella dei classici limiti di velocità, ma senza introdurre divieti o obblighi. Si tratta infatti di segnali consultivi studiati per promuovere una guida più prudente nelle zone considerate delicate, dove pedoni e ciclisti risultano più esposti. La loro diffusione rispecchia anche un nuovo approccio culturale alla sicurezza stradale, fondato su indicazioni che non impongono una condotta ma che intendono sensibilizzare il conducente attraverso un linguaggio grafico familiare.

