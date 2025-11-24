Nuova skin toga di ferro di spider-man in marvel rivals oltre l’eggs e fedeltà ai fumetti
l’innovativa skin di spider-man ispirata a civil war nel gioco marvel rivals. Nel contesto dell’universo videoludico dedicato a Spider-Man, è stata introdotta una nuova skin di grande impatto visivo, richiamando la controversa saga di Civil War pubblicata da Marvel. La novità si distingue per il suo fascino estetico e per l’easter egg che la accompagna, dimostrando l’attenzione dei sviluppatori ai dettagli e alla compatibilità con l’originale fumettistico. Questa nuova veste, accessibile gratuitamente attraverso specifiche sfide del gioco, rappresenta uno degli esempi più riusciti di omaggio alla storia a fumetti, arricchendo l’esperienza di gioco con riferimenti culturali e storici fondamentali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
