Nuova Jeep Compass | tutto quello che c' è da sapere come va prezzo

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei Suv più amati dagli italiani si rinnova completamente e viene inizialmente proposto con il 1.2 turbo benzina mild hybrid da 145 Cv, in alternativa al 100% elettrico. Ecco le prime impressioni dello Sport Utility compatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuova jeep compass tutto quello che c 232 da sapere come va prezzo

© Gazzetta.it - Nuova Jeep Compass: tutto quello che c'è da sapere, come va, prezzo

Argomenti simili trattati di recente

nuova jeep compass tuttoNuova Jeep Compass, eccellenza Made in Italy - Costruita sull'avanzata piattaforma STLA Medium, la Nuova Compass vanta un'aerodinamica ottimizzata, è il SUV Jeep più aerodinamico di sempre ... Riporta rumors.it

nuova jeep compass tuttoJeep Compass: avviata a Melfi la produzione della nuova generazione - La nuova Jeep Compass, disponibile con motorizzazioni benzina mild hybrid o 100% elettriche, sarà una componente fondamentale del rilanci ... Come scrive gazzetta.it

nuova jeep compass tuttoMentre il mondo accoglie la nuova generazione, in patria Compass viaggia su un binario lento. Solo un restyling (più costoso) - Mentre il mondo accoglie la nuova generazione, in patria Compass viaggia su un binario lento. Riporta motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Jeep Compass Tutto