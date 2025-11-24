Nuoto Filippo Magnini sulla vicenda doping | Vittima di una macchinazione pazzesca Ero attaccabile

Filippo Magnini è stato ospite a “ Belve “, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, e, secondo le anticipazioni, rilanciate dall’ ANSA, ha parlato a lungo della vicenda doping che lo ha visto coinvolto. Nel 2017 il ritiro agonistico e, nello stesso anno, l’inizio dell’indagine, cui fa seguito la squalifica, fino a giungere all’assoluzione, arrivata nel 2020. Magnini spiega la propria posizione: “ Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca, ero la pedina attaccabile. Ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri, atleti del nuoto, ma anche di altre discipline “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Filippo Magnini sulla vicenda doping: “Vittima di una macchinazione pazzesca. Ero attaccabile”

