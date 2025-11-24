Novella 2000 un secolo di gossip da d’annunzio a lady diana

Da oltre un secolo, Novella 2000 rappresenta una delle pubblicazioni più longeve e influenti nel panorama editoriale italiano. Con una storia ricca di evoluzioni, la rivista ha saputo adattarsi ai mutamenti sociali, culturali e giornalistici, rimanendo un punto di riferimento per quanto riguarda gossip, cronaca rosa e temi di attualità. In questo approfondimento si analizza il percorso storico, le trasformazioni editoriali e le principali tappe che hanno caratterizzato lo sviluppo di questa rivista iconica. l’origine e l’evoluzione di Novella 2000. Fondata nel 1919 a Milano, Novella 2000 nacque dall’idea di quattro amici: Mario Mariani, Gino Rocca, Eugenio Gandolfi e Tomaso Monicelli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it