Novella 2000 un secolo di gossip da d’annunzio a lady diana

Jumptheshark.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre un secolo, Novella 2000 rappresenta una delle pubblicazioni più longeve e influenti nel panorama editoriale italiano. Con una storia ricca di evoluzioni, la rivista ha saputo adattarsi ai mutamenti sociali, culturali e giornalistici, rimanendo un punto di riferimento per quanto riguarda gossip, cronaca rosa e temi di attualità. In questo approfondimento si analizza il percorso storico, le trasformazioni editoriali e le principali tappe che hanno caratterizzato lo sviluppo di questa rivista iconica. l’origine e l’evoluzione di Novella 2000. Fondata nel 1919 a Milano, Novella 2000 nacque dall’idea di quattro amici: Mario Mariani, Gino Rocca, Eugenio Gandolfi e Tomaso Monicelli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

novella 2000 secolo gossipNegli archivi di Novella 2000, un secolo di gossip (e non solo) - Viaggio nella storia di una rivista che per più di ... Secondo repubblica.it

Novella 2000, arriva l'oroscopo per i gay ed è subito polemica: offeso il mondo omosessuale? - La notizia è di quelle che fa sorridere, ma anche riflettere: il celebre periodico di Gossip "Novella 2000", infatti, ha introdotto nella rubrica dedicata all'oroscopo un' apposita sezione dedicata ... Da it.blastingnews.com

Cento anni di "Novella 2000" La storia del costume italiano - La storia del costume italiano sbarca a Villa Bertelli stasera alle 21,30 per la presentazione del libro “100 anni di Novella 2000. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Novella 2000 Secolo Gossip