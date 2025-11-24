novegro la ribelle

“Piccolo è bello”, un mantra che non passa mai di moda in Italia. Siamo il Paese dei campanili e certi localismi li abbiamo nel Dna, nel bene e nel male. Soprattutto in Lombardia, dove ci sono addirittura 1.502 Comuni, dei quali ben 1.030 - quasi il 70% del totale – con meno di 5mila abitanti. Con tutto quel che ne consegue in termini burocratici, organizzativi ed economici. Desta quindi curiosità l’iniziativa di un gruppo di cittadini di Novegro, frazione di Segrate che vorrebbe staccarsi dalla municipalità per essere inglobata da Milano, la grande metropoli. Una situazione decisamente controcorrente, in un contesto dove i referendum per la fusione tra Comuni sono una rarità e a volte vengono anche bocciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

