Segrate (Milano), 24 novembre 2025 – Divorziare da Segrate per sposare Milano, chiamando i cittadini a scegliere, con un referendum popolare, a quale territorio appartenere. È una provocazione, ma c’è anche un fondo di realtà nell’ipotesi avanzata dal comitato del quartiere segratese Novegro, che ha incaricato un esperto di valutare i “pro” e i “contro” di un’eventuale ann essione a Milano, col relativo iter tecnico-burocratico da seguire per entrare a far parte del capoluogo meneghino. Novegro, frazione di 2mila abitanti lungo la Rivoltana, a due passi dall’Idroscalo, dista 4,2 chilometri dal centro di Segrate e si trova invece a soli 400 metri dall’aeroporto di Linate e il capolinea della M4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Novegro, aria di divorzio da Segrate: “Meglio diventare un quartiere di Milano”