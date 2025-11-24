Notte di follia a Como | caccia all’uomo che ha terrorizzato piazza Volta con una lampada usata come ' arma'
Una notte fuori controllo nel cuore della movida comasca. Tra sabato e domenica, poco dopo le 23, un giovane – descritto dai presenti come nordafricano e in evidente stato di alterazione – ha rubato una lampada da un bar del centro, trasformandola in un oggetto con cui minacciare chi si trovava. 🔗 Leggi su Quicomo.it
