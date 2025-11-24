Notte di follia a Como | caccia all’uomo che ha terrorizzato piazza Volta con una lampada usata come ' arma'

Quicomo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte fuori controllo nel cuore della movida comasca. Tra sabato e domenica, poco dopo le 23, un giovane – descritto dai presenti come nordafricano e in evidente stato di alterazione – ha rubato una lampada da un bar del centro, trasformandola in un oggetto con cui minacciare chi si trovava. 🔗 Leggi su Quicomo.it

notte di follia a como caccia all8217uomo che ha terrorizzato piazza volta con una lampada usata come arma

© Quicomo.it - Notte di follia a Como: caccia all’uomo che ha terrorizzato piazza Volta con una lampada usata come 'arma'

Leggi anche questi approfondimenti

Caccia ai fantasmi con infrarossi e rilevatori, una notte con i Ghostbusters: «Nel vecchio forte ci sono gli spiriti dei soldati della Grande Guerra» - Si dice che a Fritz piaccia correre intorno al forte la sera, con la sua divisa del 1700 ancora in buono stato. Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Pescara, la prima notte a caccia del sogno serie B - Stasera, per la prima delle due finali playoff contro la Ternana, il Delfino sarà scortato da soli 750 tifosi, come da limitazioni imposte dalle autorità ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Follia Como Caccia