Nordio convoca i sottosegretari | dopo il referendum si accelera su riforma della prescrizione e sequestro smartphone

Un vertice per decidere i prossimi passi. E soprattutto le prossime riforme da fare. Martedì scorso in via Arenula il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha incontrato il viceministro Francesco Paolo Sisto e i sottosegretari Andrea Delmastro e Andrea Ostellari per una riunione politica. Cosa fare delle riforme sulla giustizia ferme al palo? Alla fine l’esito è stato chiaro: nessuna riforma sarà approvata prima del referendum sulla separazione delle carriere che si terrà a marzo o inizio aprile. Dopo però il governo intende procedere spedito su due disegni di legge: la riforma della prescrizione e quella che rende più difficile il sequestro degli smartphone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nordio convoca i sottosegretari: dopo il referendum si accelera su riforma della prescrizione e sequestro smartphone

