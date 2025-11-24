LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, rivelazioni di Alessia Pascarella su Lino e Maika, cosa pensa di Martina De Ioannon. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 22 novembre 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Alessia Pascarella, ex volto di Temptation Island. Alessia Pascarella a Temptation Island (Screen Mediaset Infinity) Dopo la recente ospitata del compagno anche Alessia Pascarella ha parlato del loro rapporto e della tentatrice Maika, le due si sono incontrate dopo il reality. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Alessia Pascarella su Martina De Ioannon: “La preferivo con Steri”, il loro rapporto oggi