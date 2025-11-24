Non solo per sport – Trofei inventati e campionato nel caos | il calcio Argentino specchio del Paese

A meno di un mese dalla fine del campionato di calcio argentino, l’AFA – ovvero la Federcalcio locale – ha assegnato a sorpresa un premio di cui nessuno conosceva l’esistenza. Il 20 novembre, infatti, i dirigenti del Rosario Central sono usciti dagli uffici federali con una nuova coppa per la quale nemmeno sapevano di essere in corsa: quella di Campeón de Liga, ovvero di squadra che ha fatto più punti nella stagione regolare. Un caso bizzarro, che è però solo l’ultima trovata di un torneo tanto prestigioso quanto caotico. In Argentina, il campionato si svolge nel corso dell’anno solare, a differenza di quanto avviene nella maggior parte del mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

