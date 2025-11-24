Non solo Dolomiti e Valle d’Aosta | quest’anno apre prima anche l’Appennino

Iodonna.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C ’è un momento, ogni anno, in cui le prime nevicate imbiancano le montagne, sui tetti dei rifugi i comignoli cominciano a fumare e i cannoni sparaneve ruggiscono nelle notti fredde e gli sciatori iniziano a scrutare i bollettini come marinai in attesa del vento giusto. È la vigilia della stagione sciistica, un rito collettivo che coincide quasi sempre con il ponte dell’Immacolata, ma che quest’anno, complice la neve precoce, ha visto alcuni comprensori anticipare il “via libera”. Vediamo quali. Stagione sciistica: Trentino-Alto Adige, cuore pulsante delle Dolomiti. Il primo movimento arriva dalle Dolomiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

non solo dolomiti e valle d8217aosta quest8217anno apre prima anche l8217appennino

© Iodonna.it - Non solo Dolomiti e Valle d’Aosta: quest’anno apre prima anche l’Appennino

Approfondisci con queste news

Dolomiti. Da Obereggen al Lago di Carezza: i segreti della Val d’Ega - La Val d'Ega (BZ) si trova tra le famose montagne Catinaccio e Latemar, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco, in un paradiso baciato dal sole. Segnala repubblica.it

Frana sulle Dolomiti, cisterna di gasolio scivola a valle e finisce nel torrente Boite - La frana ha causato lo scalzamento di una cisterna interrata, facendola scivolare a valle. Si legge su rainews.it

Di quanto aumentano gli skipass nel 2025: dal Dolomiti Superski alla Valle d’Aosta - Con la stagione sciistica alla fase di avvio, il comparto della montagna è in allerta in vista della valanga di rincari che attendono il settore. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dolomiti Valle D8217aosta Quest8217anno