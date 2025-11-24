C ’è un momento, ogni anno, in cui le prime nevicate imbiancano le montagne, sui tetti dei rifugi i comignoli cominciano a fumare e i cannoni sparaneve ruggiscono nelle notti fredde e gli sciatori iniziano a scrutare i bollettini come marinai in attesa del vento giusto. È la vigilia della stagione sciistica, un rito collettivo che coincide quasi sempre con il ponte dell’Immacolata, ma che quest’anno, complice la neve precoce, ha visto alcuni comprensori anticipare il “via libera”. Vediamo quali. Stagione sciistica: Trentino-Alto Adige, cuore pulsante delle Dolomiti. Il primo movimento arriva dalle Dolomiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non solo Dolomiti e Valle d’Aosta: quest’anno apre prima anche l’Appennino