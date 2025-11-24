Non è in travaglio | la mandano via dall' ospedale e partorisce in auto dopo 8 minuti
Era arrivata in ospedale convinta di essere pronta a partorire, ma secondo i medici non era ancora al momento. Eppure, qualche minuto dopo essere stata dimessa, la donna ha dato alla luce il figlio nella sua auto. Protagonista della vicenda Mercedes Wells, una neo mamma statunitense che ha. 🔗 Leggi su Today.it
