Non ce l’ha fatta Incidente spaventoso camion contro tir | morto giovanissimo

Tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì 24 novembre lungo la statale 9 – via Emilia, nei pressi di Vizzolo Predabissi, piccolo comune a pochi chilometri da Milano. A perdere la vita è stato Nicolas Costa, un ragazzo di 23 anni, rimasto coinvolto in un violentissimo incidente stradale. A riferire l’identità della vittima è stata Fanpage.it. Il giovane era alla guida di un furgone quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato un impatto frontale con un Tir che procedeva in direzione opposta. L’urto è stato talmente violento da distruggere la parte anteriore dei due mezzi, rendendo immediatamente gravissime le condizioni del conducente del veicolo più leggero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Incidente spaventoso, camion contro tir: morto giovanissimo

Approfondisci con queste news

Non ce l’ha fatta Marina Chiarina, la guida turistica rimasta ferita in un spaventoso incidente stradale tra pullman e camion sull’autostrada A10 La 63enne era seduta nei primi posti accanto all’autista del pullman in gita turistica quando poco dopo le 10 è avve - facebook.com Vai su Facebook

Marotta sull'incidente: "Fatto delicato. Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez" Vai su X

Anthony non ce l’ha fatta: è morto a soli 20 anni dopo il tremendo incidente di Viareggio - Viareggio, 11 luglio 2025 – Ha lottato con tutta la forza che un ragazzo di 20 anni può avere, ma le ferite riportate nel tremendo incidente stradale di avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì ... Lo riporta lanazione.it

Incidente e auto a fuoco in tangenziale: anche Alex non ce l’ha fatta - E’ calato il buio su Pavullo alla notizia della morte del 27enne Alex Martinelli, il giovane coinvolto nel ... Riporta ilrestodelcarlino.it