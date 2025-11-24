«Il vero significato del verbo 'educare' ci insegna che noi adulti siamo i principali responsabili dell’educazione del nutrimento dello spirito, della coscienza, della sensibilità, della morale, della cultura dei nostri figli e discepoli».A sostenerlo, partendo dalla storia delle parole, è Andrea. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - «Noi adulti siamo i principali responsabili dell’educazione»: Andrea Maggi spiega perché