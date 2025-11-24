' ' No tu lo dicisti' ' un video dedicato a Sara Campanella e a tutte le donne vittime di femminicidio

“No tu lu dicisti”, è un grido di dolore e di rabbia ed è, altresì, la triste constatazione che, ancora oggi, nonostante l’informazione, la sensibilizzazione e la giusta propaganda contro la violenza sulle donne, il “no” non sia ancora un deterrente per fermarsi, per non abusare, per lasciare una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - ''No tu lo dicisti'', un video dedicato a Sara Campanella e a tutte le donne vittime di femminicidio

''No tu lo dicisti'', un video dedicato a Sara Campanella e a tutte le donne vittime di femminicidio - Il brano è stato scritto da Francesca Picciurro, musica di Katia Raineri che ha curato gli arrangiamenti insieme con Emanuela Fai, Marzia Cillari e Raffaele Pullara. Lo riporta palermotoday.it

