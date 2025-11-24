no title

A Enfidha, nel cuore del governatorato di Sousse, in Tunisia, il profumo dell’olio d’oliva riempie l’aria e accompagna i passi dei visitatori tra filari di ulivi secolari e stand artigianali. Lo scorso fine settimana, il complesso agricolo dell’Ufficio del demanio ha ospitato una giornata dedicata al “liquido d’oro” tunisino, promossa dal ministero del Turismo in coordinamento con il ministero dell’Agricoltura, delle Risorse idriche e della pesca. L’iniziativa, più di un semplice evento promozionale, si inserisce in un piano nazionale che mira a consolidare la reputazione dell’olio d’oliva tunisino come prodotto strategico e di eccellenza internazionale. 🔗 Leggi su Follow.it

