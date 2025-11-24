No game al PalaPentassuglia | Dinamo supera quota 100 e conquista un’altra vittoria interna

Brindisireport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La miglior prestazione stagionale. Non ci sono altre parole per descrivere il netto 104-51 con cui la Dinamo Brindisi supera Tecnoeleva Adria Bari, sfondando quota 100 punti e confermando una crescita costante e granitica. Cambia il palazzetto, ma non la musica: anche al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ora una breve pausa e la Dinamo tornerà in campo giovedì 4 dicembre alle ore 19:00, in trasferta contro il Basket Academy Catanzaro

