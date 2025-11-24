No game al PalaPentassuglia | Dinamo supera quota 100 e conquista un’altra vittoria interna
BRINDISI - La miglior prestazione stagionale. Non ci sono altre parole per descrivere il netto 104-51 con cui la Dinamo Brindisi supera Tecnoeleva Adria Bari, sfondando quota 100 punti e confermando una crescita costante e granitica. Cambia il palazzetto, ma non la musica: anche al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
IT'S GAMEDAY --- : Sella Cento ?: 20:30 : PalaPentassuglia --- Biglietti in vendita a partire da €: Online su Vivaticket New Basket Store (09:30-13:00; 16:45: 18:15) ? Botteghino palasport dalle ore 19:00 --- : LNP Pass : Ciccio Riccio Vai su X
Ottima prestazione di squadra, cinque uomini in doppia cifra e protagonisti differenti all'interno dei quaranta minuti di gioco ? Ora la sosta: ci rivediamo tutti il 3 e 7 dicembre al PalaPentassuglia #ForzaBrindisi - facebook.com Vai su Facebook
No game al PalaPentassuglia: Dinamo supera quota 100 e conquista un’altra vittoria interna - Ora una breve pausa e la Dinamo tornerà in campo giovedì 4 dicembre alle ore 19:00, in trasferta contro il Basket Academy Catanzaro ... Lo riporta brindisireport.it