Niente Coca-Cola o andrete all’inferno mamma a processo per maltrattamenti | aveva imposto alle figlie le regole di una predicatrice
Andrà a processo per maltrattamenti una mamma di Torino che avrebbe imposto alle proprie figlie, oggi ventenni, le regole di una predicatrice. Le indagini hanno accertato che, almeno fino alla fine del 2023, la donna avrebbe affidato « a scopo educativo » le giovani alla leader di una comunità nigeriana del Torinese, Stella David, deceduta la scorsa primavera. Quest’ultima sarebbe dovuta comparire davanti al gip, ma – come riporta il Corriere della Sera – la sua posizione verrà archiviata per morte del reo. A processo resterà quindi soltanto la madre delle ragazze. Le rigide regole e le punizioni. 🔗 Leggi su Open.online
«Niente Coca-Cola o andrete all’inferno», mamma a processo per maltrattamenti: aveva imposto alle figlie le regole di una predicatrice - Secondo l’accusa, sarebbero state obbligate a digiunare, a trascorrere la notte in piedi come «punizione» o addirittura sul balcone in pigiama, anche d’inverno ... Secondo msn.com