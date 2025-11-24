Nexperia l’Olanda blocca la tutela statale del gigante dei semiconduttori per auto ed elettrodomestici controllato da capitali cinesi
L'iniziativa statale olandese fa retromarcia: Pechino domina sempre di più le filiere tecnologiche, mentre l'Europa rimane spesso impreparata e vulnerabile L'Olanda fa marcia indietro sul caso Nexperia. Il 19 novembre, il Governo dell'Aia ha congelato l'ordine di controllo statale sul colosso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
