Nessuno dice la verità e tutti hanno qualcosa da nascondere | la serie Sky che vi terrà incollati allo schermo
La serie: All Her Fault (2025) Titolo originale: All Her Fault Regia: Minkie Spiro, Kate Dennis Sceneggiatura: Megan Gallagher (creatrice), basata sul romanzo di Andrea Mara Genere: Thriller, Drammatico, Mistery Psicologico Cast: Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Jay Ellis, Daniel Monks Durata: 8 episodi Dove l’abbiamo visto: Su SkyNow Trama: Marissa Irvine arriva a prendere il figlio Milo da un playdate, ma scopre che il bambino non è mai stato lì. Nessuno sembra sapere dove si trovi, né chi abbia organizzato davvero quell’incontro. Inizia così un incubo che travolge la famiglia Irvine e l’intera comunità, tra sospetti incrociati, segreti taciuti e legami familiari che si spezzano sotto il peso della colpa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Scopri altri approfondimenti
Quando qualcuno ti dice una verità che va contro le tue convinzioni più care, qual è la tua prima reazione? Ascolto? O resistenza furiosa? ?Nietzsche ci offre la risposta scomoda: le nostre illusioni (su noi stessi, sulle relazioni, sul mondo) sono la nostra zon - facebook.com Vai su Facebook
Momento #Juve, #Ferrara: “Quello che dice #Spalletti è la verità”. #Toni: “Per arrivare in Champions deve…" Vai su X