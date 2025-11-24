Neonata trovata con la testa nell’acqua del wc a Cirié | indaga la procura di Ivrea per tentato infanticidio
Una donna di 38 anni ha partorito da sola in casa a Cirié (Torino) lunedì 24 novembre e la neonata è stata trovata dallo zio con la testa immersa nell’acqua del water. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per tentato infanticidio. La bambina, rianimata dal 118, è ricoverata in terapia intensiva neonatale al Maria Vittoria di Torino. Il fratello della donna, rientrando nell’abitazione familiare questa mattina, ha trovato il bagno imbrattato di sangue, la sorella in stato confusionale e la piccola appena nata con la testa rivolta verso il basso nell’acqua. L’uomo ha immediatamente sollevato la neonata, l’ha messa in sicurezza e ha allertato il servizio 118. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torino, neonata partorita in casa trovata nel water. Rianimata, è in gravissime condizioni. Indaga la procura Vai su X
Neonata trovata nel wc dopo il parto - dall'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Neonata trovata dentro il water a Ciriè, aperta indagine: "Bimba grave, madre in un lago di sangue" - Neonata trovata con la testa nel wc in un’abitazione di Ciriè: è grave. Riporta tag24.it
Torino, neonata salvata dopo essere stata trovata nel water: madre sotto effetto di sostanze - Una neonata è stata salvata dopo essere stata trovata nel water a Ciriè; la madre, in stato di alterazione, è attualmente sotto indagine, mentre la piccola resta in gravi condizioni. news.fidelityhouse.eu scrive
Neonata trovata dentro il water: si indaga per tentato infanticidio - TORINO – Una neonata è stata trovata questa mattina con la testa nell’acqua del wc in un appartamento di Ciriè, nel Torinese. Segnala livesicilia.it