Neonata trovata con la testa nell’acqua del wc a Cirié | indaga la procura di Ivrea per tentato infanticidio

24 nov 2025

Una donna di 38 anni ha partorito da sola in casa a Cirié (Torino) lunedì 24 novembre e la neonata è stata trovata dallo zio con la testa immersa nellacqua del water. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per tentato infanticidio. La bambina, rianimata dal 118, è ricoverata in terapia intensiva neonatale al Maria Vittoria di Torino. Il fratello della donna, rientrando nell’abitazione familiare questa mattina, ha trovato il bagno imbrattato di sangue, la sorella in stato confusionale e la piccola appena nata con la testa rivolta verso il basso nell’acqua. L’uomo ha immediatamente sollevato la neonata, l’ha messa in sicurezza e ha allertato il servizio 118. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

