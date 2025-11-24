Neonata partorita in casa e trovata nel wc la madre sotto effetto del crack | Non sapevo di essere incinta Come sta la bambina

«Non sapevo di essere incinta». È quanto la donna di 38 anni di Ivrea avrebbe raccontato alle persone che l’hanno trovata in stato confusionale nel bagno di casa, subito dopo aver partorito da sola e aver messo la neonata con la testa immersa nell’acqua del water. Una versione che gli inquirenti stanno ora valutando, mentre la procura di Ivrea procede per tentato infanticidio che sarebbe avvenuto a Ciriè, nel Torinese. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe una persona tossicodipendente, già seguita dai servizi psichiatrici e sociali e, riferisce Il Corriere del Veneto, probabilmente era sotto effetto di crack quando è stata trovata nel bagno. 🔗 Leggi su Open.online