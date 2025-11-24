Neonata partorita dentro il water la vita sregolata della mamma il bagno pieno di sangue l' allarme dello zio | cosa sappiamo

Ha partorito nel bagno di casa, accovacciata sul water. Poi, spossata, ha lasciato la neonata con la testolina nell'acqua. È successo a Cirié, cittadina di 18 mila abitanti. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Neonata partorita dentro il water, la vita sregolata della mamma, il bagno pieno di sangue, l'allarme dello zio: cosa sappiamo

