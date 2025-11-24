Neonata partorita dentro il water la vita sregolata della mamma il bagno pieno di sangue l' allarme dello zio | cosa sappiamo

Leggo.it | 24 nov 2025

Ha partorito nel bagno di casa, accovacciata sul water. Poi, spossata, ha lasciato la neonata con la testolina nell'acqua. È successo a Cirié, cittadina di 18 mila abitanti. 🔗 Leggi su Leggo.it

neonata partorita dentro il water la vita sregolata della mamma il bagno pieno di sangue l allarme dello zio cosa sappiamo

© Leggo.it - Neonata partorita dentro il water, la vita sregolata della mamma, il bagno pieno di sangue, l'allarme dello zio: cosa sappiamo

neonata partorita dentro waterNeonata partorita dentro il water, la vita sregolata della mamma, il bagno pieno di sangue, l'allarme dello zio: cosa sappiamo - Poi, spossata, ha lasciato la neonata con la testolina nell'acqua. Come scrive leggo.it

neonata partorita dentro waterNeonata trovata dentro il water a Ciriè, aperta indagine: "Bimba grave, madre in un lago di sangue" - Neonata trovata con la testa nel wc in un’abitazione di Ciriè: è grave. Riporta tag24.it

neonata partorita dentro waterFLASH: Torino, neonata partorita in casa trovata nel water. Rianimata, è in gravissime condizioni. Indaga la procura - La bimba è stata rianimata dal personale dell'ambulanza che l’ha prima trasportata nel vicino ospedale e in seguito trasferita a Torino ... Da affaritaliani.it

