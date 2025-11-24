È un periodo decisamente particolare questo 2025. Dove i titani cadono, le produzioni più piccole e pazienti riescono a ritagliarsi degli spazi decisamente interessanti per promuovere la loro arte. Ne abbiamo parlato tempo fa con Absolum, ma anche attorno discorsi generici ora che siamo verso la fine di questo fantastico anno videoludico. E guai a dire il contrario, non date retta a chi dice che è rimasto deluso da tutto ciò: il 2025 ha visto nella sperimentazione il miglior gusto artistico come ludico. Chi dice il contrario semplicemente attendeva quei pochi giochi, quelle grandi promesse che poi si sono rivelate non così brillanti alla prima curva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Nella fiera dei roguelike trovi Godbreakers