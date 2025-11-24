Nel nome della solidarietà | aperto in città il negozio di Natale di Emergency
Un piccolo gesto, un dono ai propri cari e a chi soffre nel mondo. L’impegno di Emergency da più di 30 anni è aiutare e curare i dimenticati della Terra, promuovendo una cultura di pace. Oggi più che mai, in un mondo in cui guerre e povertà affliggono molti, ogni atto di solidaretà ha un valore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La BCC Terra di Lavoro Anima della Solidarietà Globale! Un sostegno che rinsalda i cuori. UN ASSE TRA CASAGIOVE E LUBUMBASHI, NEL NOME DELL'UMANITÀ! È un trionfo di etica e responsabilità sociale quello che si è consumato nella sede di Casagi - facebook.com Vai su Facebook
GIORNATA BIANCOVERDE: SPORT, MEMORIA E SOLIDARIETÀ ALLO STADIO DEI MARSI IN NOME DI GIAN MAURO FRABOTTA Vai su X