Nba in Europa | Psg e Manchester United pronti a entrare nel nuovo basket globale So Foot

L’arrivo dell ’Nba in Europa previsto per il 2027 sta accelerando. Sta attirando l’interesse anche di giganti calcistici come Psg e Manchester United. Il progetto prevede sedici squadre distribuite in sei Paesi, con franchigie permanenti e nuovi investimenti. Al centro c’è un modello d’affari fortemente orientato al business più che alla tradizione sportiva. La mossa apre scenari affascinanti ma solleva interrogativi su meritocrazia e ruolo dei club storici europei. Ne scrive Sofoot Nba europea: Psg-Los Angeles Lakers. In lavorazione da tempo, il progetto di una Nba nel Vecchio Continente  sta rapidamente prendendo forma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

