Natale a Napoli 2025 la presentazione delle iniziative promosse dal Comune

Mercoledì 26 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, in Piazza Municipio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in occasione del Natale a Napoli 2025. Interverranno Sergio Locoratolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Natale a Napoli 2025, la presentazione delle iniziative promosse dal Comune

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Napoli tornano mercatini e fiere di Natale per il 2025 Piazze, vicoli e strade della città si animano con le casette di legno dove saranno allestite le esposizioni. Dove saranno i mercatini di Natale più belli: https://fanpa.ge/xx3c4 - facebook.com Vai su Facebook

FOTO SHOW NM - Napoli, ecco le luminarie di Natale #luminarie #natale Vai su X

Natale a Napoli 2025, svelati i primi artisti: da Bennato e Raiz a Neri Marcorè e La Maschera - 00 , presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo , si terrà la conferenza stampa di ... internapoli.it scrive

Gli 8 mercatini di Natale 2025 più belli della Campania - I luoghi imperdibili dove vivere la magia delle feste tra castelli, borghi medievali, tradizioni presepiali e luci spettacolari ... Da napolitoday.it

Natale in Toscana 2025: Poggibonsi è la terza città ad accendere la magia - Dopo l’eccezionale successo delle inaugurazioni di Empoli e Grosseto, che lo scorso 15 novembre hanno registrato un’affluenza Dopo Empoli e Grosseto, l'inaugurazione del Natale poggibonses ... Come scrive ilcittadinoonline.it