Natale a Napoli 2025 la presentazione delle iniziative promosse dal Comune

Napolitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 26 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, in Piazza Municipio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in occasione del Natale a Napoli 2025. Interverranno Sergio Locoratolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

natale a napoli 2025 la presentazione delle iniziative promosse dal comune

© Napolitoday.it - Natale a Napoli 2025, la presentazione delle iniziative promosse dal Comune

Altri contenuti sullo stesso argomento

natale napoli 2025 presentazioneNatale a Napoli 2025, svelati i primi artisti: da Bennato e Raiz a Neri Marcorè e La Maschera - 00 , presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo , si terrà la conferenza stampa di ... internapoli.it scrive

natale napoli 2025 presentazioneGli 8 mercatini di Natale 2025 più belli della Campania - I luoghi imperdibili dove vivere la magia delle feste tra castelli, borghi medievali, tradizioni presepiali e luci spettacolari ... Da napolitoday.it

natale napoli 2025 presentazioneNatale in Toscana 2025: Poggibonsi è la terza città ad accendere la magia - Dopo l’eccezionale successo delle inaugurazioni di Empoli e Grosseto, che lo scorso 15 novembre hanno registrato un’affluenza Dopo Empoli e Grosseto, l'inaugurazione del Natale poggibonses ... Come scrive ilcittadinoonline.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Napoli 2025 Presentazione