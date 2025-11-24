Natale a Fidenza 2025 – La grazia di Maria

Parmatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 8 dicembre 2025, ore 15:30, IAT-R Fidenza Casa CremoniniVisita guidata tra immagini e luoghi di devozione mariani in cittàDi seguito i dettagli:Luogo di ritrovo: IAT-R Fidenza Casa CremoniniOrario: ore 15:30Durata: 1H30 circaPartecipazione gratuita, prenotazione graditaPer informazioni e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

natale a fidenza 2025 8211 la grazia di maria

© Parmatoday.it - Natale a Fidenza 2025 – La grazia di Maria

Leggi anche questi approfondimenti

Treni di Natale, tutte le partenze dell’inverno 2025, dai presepi ai mercatini - Sempre più persone scelgono di lasciare l’auto a casa e di spostarsi in treno, soprattutto in occasione degli eventi più belli, evitando così lo stress del traffico e della ricerca di un parcheggio. Riporta siviaggia.it

Vivi la magia del Natale 2025 con l’Espresso Monaco verso i mercatini più belli - L’attesa del Natale diventa ancora più magica con il ritorno dell’Espresso Monaco, il treno notturno di FS Treni Turistici Italiani che collega Roma con le destinazioni più affascinanti dei Mercatini ... Secondo siviaggia.it

Bonus Natale 2025/ C’è tempo per chi non l’ha ricevuto: come fare (18 gennaio) - Bonus Natale richiedibile anche nel 2025 e a favore dei contribuenti che non hanno ricevuto la gratificazione natalizia da 100 euro. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Natale Fidenza 2025 8211