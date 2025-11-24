Natale 2025 a Scafati l’opposizione propone una riforma del programma | più attenzione ai territori e alle realtà locali

Tempo di lettura: 3 minuti Una mozione unitaria firmata da tutti i consiglieri comunali di opposizione è stata presentata a Scafati al presidente dell’assise per proporre una serie di interventi migliorativi alla rassegna natalizia 2025. La scelta arriva dopo un’attenta valutazione del programma approvato dalla giunta comunale e nasce dall’esigenza di garantire una maggiore attenzione alle realtà locali, una distribuzione più equilibrata delle iniziative sul territorio e un utilizzo più responsabile delle risorse pubbliche. Pur muovendosi in un contesto in cui – come sottolineato dai consiglieri comunali – “l’amministrazione comunale ha destinato cifre ingenti a una rassegna che, a nostro avviso, non rispecchia le reali priorità della città”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

