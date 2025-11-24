Milano, 24 novembre 2025 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre), Tinexta Innovation Hub promuove il Fondo invisibile per l’autonomia delle donne, un’iniziativa di responsabilità sociale che coinvolge anche i clienti della società emiliana. Il Fondo sarà alimentato sia da una donazione diretta di Tinexta Innovation Hub (Gruppo Tinexta), sia da una quota del 5% degli ordini firmati proprio il 25 novembre, in modo simbolico e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente che sottoscrive l’ordine. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’associazione Nondasola e ha l’obiettivo di sostenere concretamente percorsi di autonomia personale ed economica per donne che hanno vissuto o stanno vivendo situazioni di violenza, con particolare attenzione alla violenza economica, tra le forme meno visibili e più pervasive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nasce il Fondo Invisibile dedicato alle donne vittime di violenza