Napoli uccide la sorella e chiama i carabinieri | fermato un uomo | Ha videochiamato la madre per mostrarle il cadavere

La vittima è Noemi Riccardi, 23 anni. Il fratello ha confessato l'accoltellamento durante una telefonata al 112. L'arrestato e la vittima erano in cura in un centro di salute mentale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, uccide la sorella e chiama i carabinieri: fermato un uomo | Ha videochiamato la madre per mostrarle il cadavere

