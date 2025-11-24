Napoli-Qarabag probabili formazioni e dove vederla Conte recupera Hojlund e Rrahmani

Napoli, 24 novembre 2025 - In Serie A la macchina si è riavviata con la convincente vittoria sull' Atalanta: ora al Napoli, nel match in programma martedì 25 novembre al Maradona alle 21, tocca battere il Qarabag per cominciare a sistemare un cammino in Champions League che finora è stato piuttosto balbettante e che oggi, infatti, parla solo di un 24esimo posto nella classifica della fase campionato. Le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Neres; Hojlund. Allenatore: Conte Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai, Leandro Andrade, Zoubir; Duran. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Qarabag, probabili formazioni e dove vederla. Conte recupera Hojlund e Rrahmani

