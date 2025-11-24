Napoli-Qarabag e allerta meteo arancione | arriva la nota del Comune

Napolitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In virtù dell'allerta meteo di colore “arancione” che interesserà il territorio regionale campano nella giornata di martedì 25 novembre, il Comune di Napoli ha disposto anche, tra le altre cose, la chiusura degli impianti sportivi all'aperto per tutta la durata dell'allerta.L'ente di Palazzo San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

napoli qarabag e allerta meteo arancione arriva la nota del comune

© Napolitoday.it - Napoli-Qarabag e allerta meteo arancione: arriva la nota del Comune

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Allerta meteo arancione nel giorno di Napoli-Qarabag: il comunicato - La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato il livello dell'allerta meteo portandolo ad Arancione su buona parte del territorio campano e, in particolare, ... Lo riporta tuttonapoli.net

napoli qarabag allerta meteoLA PRECISAZIONE - Comune di Napoli, allerta meteo: chiusi scuole, cimiteri e impianti sportivi all’aperto, lo stadio Maradona sarà regolarmente aperto per la partita del Napoli - A causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani, martedì 25 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livell ... Da napolimagazine.com

napoli qarabag allerta meteoScuole chiuse anche a Napoli per l'allerta meteo arancione: prima la conferma di Manfredi, poi l'ordinanza - Numerose scuole partenopee sarebbero comunque rimaste chiuse per le operazioni di pulizia post elettorali organizzate dall'Asl Napoli 1 ... Secondo napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Qarabag Allerta Meteo