Napoli-Qarabag dove vedere la partita in tv e streaming

Napolitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli a caccia di una vittoria per rilanciarsi in classifica nel girone unico di Champions League. Gli azzurri di Antonio Conte scenderanno in campo martedì 25 novembre alle ore 21.00 allo stadio Maradona. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NowTv e SkyGo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

