Napoli-Qarabag brutte notizie per i tifosi azzurri | arriva l’annuncio
Nella giornata di domani, quando si giocherà il match di Champions League tra Napoli e Qarabag, il Comune di Napoli ha trasmesso la decisione della Protezione Civile della Regione Campania di emanare un’ allerta meteo. Il livello dell’allerta, dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, è stato portato ad arancione su buona parte del territorio campano e, in particolare, sui settori della fascia costiera. Allerta meteo, Stadio Maradona regolarmente aperto per Napoli-Qarabag. Il Comune di Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noti i dettagli dell’allerta meteo decisa dalla Protezione Civile della Regione Campania. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
