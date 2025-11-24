Napoli parla Conte | Qarabag rivelazione di questa Champions noi arriviamo con la giusta energia Su Lang Neres e Lukaku…

Napoli, Conte alla vigilia del Qarabag: le dichiarazioni nel pre?match tra bilanci sul campionato e obiettivi europei Il Napoli di Antonio Conte ha ritrovato fiducia grazie al 3?1 ottenuto in Serie A contro l’Atalanta di Palladino. Ora gli azzurri guardano alla Champions League, dove finora hanno raccolto appena 4 punti in 4 giornate e sono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, parla Conte: «Qarabag rivelazione di questa Champions, noi arriviamo con la giusta energia. Su Lang, Neres e Lukaku…»

Approfondisci con queste news

Noa Lang post Napoli–Atalanta: primo gol in azzurro al Maradona e parole chiare ai microfoni di Radio CRC. L’esterno del Napoli parla di fiducia, energia positiva e della testa già a martedì in Champions League: “Dobbiamo portare la stessa intensità per vi - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente del Napoli parla chiaro! Durante un intervento all'evento di Motore Italia accusa il numero eccessivo di partite e di squadre in campionato De Laurentiis ha fiducia in Gattuso e nell'Italia ai Mondiali #AurelioDeLaurentis #Napoli #Gattuso #Spa Vai su X

Conte diretta prima di Napoli-Qarabag: conferenza stampa Champions League LIVE - L'allenatore, accompagnato da Alessandro Buongiorno, presenta la sfida del Maradona: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

Napoli-Qarabag, Buongiorno: "Siamo sempre stati con Conte, ci siamo parlati e...". VIDEO - Il difensore azzurro ha presentato la prossima sfida di Champions: "Dobbiamo arrivare preparati, sarà una partita tosta. Si legge su sport.sky.it

Antonio Conte parla del percorso col Napoli, del Qarabag e della conferma del 3-4-3 - Le parole in esclusiva su Sky Sport del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il Qarabag. Come scrive msn.com