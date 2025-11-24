Napoli Mainoo avrebbe detto sì a Conte Pedullà | Valutazione tra i 45 e 50 milioni di euro

Il Napoli continua a guardare con grande attenzione al mercato di gennaio e, secondo le ultime indiscrezioni, il nome sulla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United. Il centrocampista inglese è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e, complice la situazione incerta dei Red . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

