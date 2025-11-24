Moviola Torino Como l’episodio chiave del match
Moviola Torino Como, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 20252026 L’episodio chiave della moviola del match Torino Como, valido per la decima giornata di Serie A stagione 20252026. Arbitra il Signor Kevin Bonacina, della sezione AIA di Bergamo. Assistenti i Signori Moro e Galimberti, quarto ufficiale invece il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
#Simeone, #Filadelfia, la moviola e le parole di #Baroni: i temi granata sui giornali Le pagine sul #Torino dei principali quotidiani in edicola #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo Vai su X
Rivediamo alla moviola gli episodi più controversi del derby della mole - facebook.com Vai su Facebook
Torino Como: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE - Torino Como, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la dodicesima giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Riflettori accesi su Torino Como, allo Stadio ... Si legge su calcionews24.com
Moviola Juve-Torino, fischia CalVARese: Zufferli nì, troppe sbavature - Si tratta chiaramente della partita più importante nella carriera dell’arbitro classe ‘90. Lo riporta tuttosport.com