Moviola Inter Milan il CorSport boccia Sozza! Non solo il rigore ecco tutti gli altri errori commessi dal direttore di gara
Inter News 24 Moviola Inter Milan, il CorSport boccia Sozza! Non solo il rigore, tutti gli altri errori commessi dall’arbitro: il voto in pagella secondo il quotidiano. Il Derby della Madonnina non ha convinto solo per la prestazione in campo, ma anche per la direzione arbitrale. Il quotidiano Il Corriere dello Sport ha assegnato un severo 5 all’arbitro Simone Sozza, definendo la sua gestione “molto imprecisa da un punto di vista tecnico e disciplinare”. L’errore più grave contestato riguarda il rigore concesso ai nerazzurri. Sozza non ha visto l’evidente intervento imprudente del difensore milanista Pavlovic sul veloce attaccante francese Marcus Thuram, intervenendo solo dopo il richiamo del VAR Aureliano per l’On-Field Review (OFR). 🔗 Leggi su Internews24.com
