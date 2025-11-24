Moviola Inter Milan Cesari promuove Sozza | Quello su Thuram un rigore da protocollo VAR Lautaro andava ammonito? Ecco cosa penso

Inter News 24 Moviola Inter Milan, Cesari promuove la direzione arbitrale Sozza per il derby di ieri sera: le sue parole sugli episodi chiave. L’ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto come opinionista nel programma Pressing su Canale 5, ha promosso la direzione di gara di Simone Sozza nel delicato derby tra Inter e Milan. L’analisi della moviola si è concentrata inizialmente sul contatto al limite avvenuto in avvio tra Matteo Gabbia, centrale difensivo rossonero, e Lautaro Martinez. Secondo Cesari, sebbene un cartellino giallo per il capitano della Beneamata fosse tecnicamente giustificabile a termini di regolamento per il movimento delle braccia, la scelta di Sozza di non sanzionare l’episodio è stata lodata. 🔗 Leggi su Internews24.com

