Moviola Inter Milan Cesari promuove Sozza | Quello su Thuram un rigore da protocollo VAR Lautaro andava ammonito? Ecco cosa penso
Inter News 24 Moviola Inter Milan, Cesari promuove la direzione arbitrale Sozza per il derby di ieri sera: le sue parole sugli episodi chiave. L’ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto come opinionista nel programma Pressing su Canale 5, ha promosso la direzione di gara di Simone Sozza nel delicato derby tra Inter e Milan. L’analisi della moviola si è concentrata inizialmente sul contatto al limite avvenuto in avvio tra Matteo Gabbia, centrale difensivo rossonero, e Lautaro Martinez. Secondo Cesari, sebbene un cartellino giallo per il capitano della Beneamata fosse tecnicamente giustificabile a termini di regolamento per il movimento delle braccia, la scelta di Sozza di non sanzionare l’episodio è stata lodata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Calvarese si esprime sull'arbitraggio di Sozza ? La sua moviola per Inter Milan - facebook.com Vai su Facebook
Moviola #InterMilan, Sozza un derby opaco: difficile capire i cartellini Vai su X
Moviola Inter-Milan, Cesari: "Pavlovic imprudente sul rigore, diverso da Modric su Bastoni" - L'ex arbitro Graziano Cesari dagli studi di Pressing su Canale 5 ha parlato dell'arbitraggio di Simone Sozza e della sua squadra nel derby fra. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Moviola Inter Milan, Sozza bocciato: ecco gli errori commessi dal direttore di gara nel derby della Madonnina - Gestione dei gialli non corretta e sul fallo di Pavlovic c’è voluto il Var La moviola di Inter Milan della sfida giocata ieri a ... Come scrive calcionews24.com
Inter-Milan, moviola: dubbi sul rigore, cartellini sbagliati, Sozza ha pagato pressioni e polemiche - Milan, posticipo della dodicesima giornata di serie A, analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, la moviola ... Secondo sport.virgilio.it