Mostra di poesia sculturata mi indio all’uno di Giovanna Fileccia | appuntamento a Terrasini
Venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 18:00, presso Stilnovo, Via Vincenzo Madonia, 113, Terrasini (PA), si inaugura la mostra "Mi indio all'Uno. Opere di Poesia Sculturata" di Giovanna Fileccia, con catalogo di prossima uscita edito da Edizioni L'Arca di Noè curato dal grafico e fotografo Davide. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
