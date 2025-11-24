Moschea al veleno il video che imbarazza l’ex sindaco di Sassuolo Augurava una buona preghiera doppia faccia del centrodestra

Sassuolo (Modena), 24 novembre 2025 – In questi giorni hanno annunciato la raccolta di 8.000 firme contro un nuovo luogo di culto, ma l’anno scorso il centrodestra e in particolare l’ex sindaco Gian Francesco Menani in campagna elettorale chiedevano il voto alla comunità islamica direttamente in moschea: “Vi auguro una buona preghiera, siete perfettamente integrati, porteremo in Consiglio comunale le vostre istanze”, le parole di Menani accanto a esponenti di Fratelli d’Italia, della Lega e il vicesindaco Alessandro Lucenti testimoniate da un video che il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini sta diffondendo sui social attraverso un reel confezionato ad hoc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

